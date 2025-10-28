Компанія Fire Point, яка стала провідним постачальником дронів для ЗСУ, може бути пов'язана із Міндічем – ЗМІ

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У 2022 році компанія Fire Point мала назву Centrocast і була кастинговою агенцією для кіно- та телевиробництва. Співвласник Fire Point Єгор Скалига також керує компанією з пошуку локацій для зйомок AtPoint

За даними видання, ця компанія шукала локації, зокрема, для картини 2016 року "Вісім найкращих побачень", головну роль у якій відіграв Володимир Зеленський.

Зараз Fire Point – один із найбільших підрядників української армії. Компанія виробляє далекобійні ударні безпілотники FP-1 та крилаті ракети FP-5 "Фламінго". FP-1, офіційно представлений у травні 2025 року (хоча його почали застосовувати раніше), використовується для ударів по об'єктах російської нафтопереробки у віддалених від фронту регіонах. Ракета "Фламінго", про яку стало відомо у серпні 2025-го, поки що не запущена у масове виробництво. Але, як заявив Зеленський, за підсумками випробувань вона показала себе як найуспішніша з українських ракет.

Керують Fire Point люди, котрі до початку повномасштабної війни не мали відношення до безпілотників. Окрім Єгора Скалиги, це бізнесмен з технічною освітою Денис Штілерман (він головний конструктор Fire Point) та архітектор Ірина Терех, яка раніше займалася вуличними меблями (вона технічний директор). За словами Штілермана, після 2022 року він із друзями почав допомагати ЗСУ з дронами – "і побачив, що на ринку нема чого купувати". Так з'явилася Fire Point.

У серпні 2025-го, як казала Ірина Терех, Fire Point випускала до 100 дронів FP-1 на день і продавала їх армії по 55 тисяч доларів. Колишній український чиновник, який мав доступ до оборонних контрактів, сказав Kyiv Independent, що серед українських виробників дронів, які отримують державні кошти (таких у країні понад 500), Fire Point, "безперечно, є провідною". Інше джерело, знайоме з бізнесом Fire Point, повідомило, що цього року компанія розраховує заробити понад 1 мільярд доларів за держконтрактами.

Водночас у НАБУ припускають, що кінцевим бенефіціаром Fire Point є Тимур Міндіч – співвласник студії "Квартал 95" та друг Зеленського.

"Чутки про те, що безпілотники [Fire Point] пов'язані з Міндічем, ходять досить активно, і я переконаний, що ця версія відповідає дійсності", – повідомило одне із джерел.

Раніше ми повідомляли, хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП. Після 2019 року Тимур Міндіч як один із партнерів нового президента України логічно піднявся на значно вищий рівень. Так, журналісти розкопали, що 2021 року в його квартирі відбулося святкування дня народження Зеленського – з його і не тільки його присутністю.