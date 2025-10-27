20:07  27 жовтня
РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині
16:59  27 жовтня
Завтра в Україні дощитиме, подекуди випаде сніг
15:25  27 жовтня
У Києві стартував 54-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
27 жовтня 2025, 20:09

У Покровську тривають міські бої: росіяни не контролюють жодного району, — ЗСУ

27 жовтня 2025, 20:09
У Покровську Донецької області тривають запеклі міські бої: російські війська потрапили в місто завдяки чисельній перевазі, але повноцінного контролю над жодним із районів вони не мають

Про це повідомляє 7-й корпус швидкого реагування ДШВ ЗСУ, передає RegioNews.

За інформацією українських військових, ворог намагається просунутися далі на північ, розпорошуючи сили української оборони та блокуючи логістичні коридори до міста.

"Захисники Покровська здійснюють активну протидію окупантам. Днями нашу оборону посилили нові підрозділи: штурмові війська, артилерія, екіпажі БПЛА та інші складові Сил оборони. Нарощуємо застосування зенітних дронів та сіткометів проти ворожих "мавіків". Додатково дистанційно мінуємо шляхи просочування противника", — зазначили у пресслужбі корпусу.

За даними ЗСУ, лише за 25–26 жовтня українські військові знищили близько 64 російських солдатів, 4 одиниці бронетехніки, 2 автомобілі та 6 мотоциклів. Ворог здійснив 42 атаки по всій смузі оборони 7 корпусу, проте жодних поставлених цілей не досяг.

Окупанти не намагаються закріпитися у Покровську, однак продовжують масовані штурмові дії по всій смузі оборони 7 корпусу ШР ДШВ. Українські військові ефективно взаємодіють між підрозділами та зі суміжними частинами 1 корпусу НГУ "Азов", що дозволяє успішно відбивати атаки.

На відео 7-го корпусу швидкого реагування можна побачити дії українських військових зі знищення ворога у Покровську та організацію оборони міста.

ЗСУ Донецьк Покровськ
27 жовтня 2025
07 серпня 2025
