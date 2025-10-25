Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Десантно-штурмових військ.

Зазначається, що під час штурмових дій українські десантники вступили у бій із противником чисельністю понад 60 осіб і ліквідували більшість із них.

Нагадаємо, українські військові провели унікальну евакуацію у 20 метрах від позицій росіян в Донецькій області. Наш наземний роботизований комплекс для евакуації військових витримав влучання куль, розрив снарядів, підрив на міні та атаку дрона.