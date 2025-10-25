16:33  25 жовтня
РФ атакувала шахту на Дніпропетровщині
16:19  25 жовтня
Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині
14:03  25 жовтня
В Одесі лікарям повідомили про підозру після смерті пацієнта-мільйонера
25 жовтня 2025, 16:19

Українські десантники звільнили ще один населений пункт на Донеччині

25 жовтня 2025, 16:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Бійці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Десантно-штурмових військ.

Зазначається, що під час штурмових дій українські десантники вступили у бій із противником чисельністю понад 60 осіб і ліквідували більшість із них.

Нагадаємо, українські військові провели унікальну евакуацію у 20 метрах від позицій росіян в Донецькій області. Наш наземний роботизований комплекс для евакуації військових витримав влучання куль, розрив снарядів, підрив на міні та атаку дрона.

війна ЗСУ Донецька область ДШВ
