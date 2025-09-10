13:15  10 вересня
Володимир Миленко Журналіст info@regionews.ua
10 вересня 2025, 12:55

НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар

10 вересня 2025, 12:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським

Національне антикорупційне бюро України розбурхало своїми діями чергову гучну історію. Була оголошена підозра відомій столичній забудовниці Владиславі Молчановій. У справі, якою зайнялися НАБУ та САП, фігурує також "колишній народний депутат України від Партії Регіонів", яким, як відразу написали українські ЗМІ, є Юрій Іванющенко – той самий, який відомий не тільки тим, що був частиною фракції Партії регіонів в останній період її існування, а і, за інформацією журналістів, має характерне кримінальне прізвисько "Юра Єнакієвський".

Кримінальна справа, у якій замішана Молчанова, пов’язана зі схемою "заволодіння та подальшої легалізації 18 га землі державної власності". Йдеться про ринок "Столичний", розташований в районі Кільцевої автодороги – за який між Молчановою та Іванющенком 2021 року виник конфлікт.

Власне, якраз конфлікт чотирирічної давнини і спровокував появи цих 18 гектарів, які, заявили у НАБУ, і були розпиляні на дев’ять ділянок, які потім "на підставі удаваних правочинів продали трьом товариствам, пов’язаним із забудовницею". Саме цей процес і зацікавив антикорупційні структури, які почали займатися темою ринку "Столичний" і врешті-решт вийшли на підозру Владиславі Молчановій.

Як Молчанова відреагувала на підозру

Звісна річ, забудовниця уже відреагувала на оголошену їй підозру. Реакція була цілком прогнозованою – Молчанова відразу назвала кримінальну справу проти неї "замовною".

"Я знаю, хто стоїть за цією спецоперацією і які команди віддавалися в останні дні, аби вбити бізнес тих підприємств, до яких я мала чи маю стосунок", – підкреслила пані Владислава.

Сама забудовниця не назвала прізвища цієї людини (чи цих людей). За неї це зробили деякі вітчизняні медіаресурси – заявивши, що удар по Молчановій є вигідним іншому відомому столичному забудовнику, чинному народному депутату (від ОПЗЖ) Вадиму Столару.

До речі, цікавий нюанс – Столар в період із 2010 до 2012 року також був у Раді, у фракції Партії регіонів. А Молчанову відомий громадський діяч, ветеран війни Олег Симороз, коментуючи цю кримінальну справу, назвав "власницею фракції "Батьківщина" в Київраді". Такий от вийшов політично-історичний флешбек, хоча, звісна річ, питання тут не в політичних уподобаннях персонажів, а у їхній бізнес-діяльності.

Бізнес-скандали навколо Молчанової

Уродженка Харкова Владислава Молчанова відома перш за все компанією Stolitsa Group, співзасновницею якої вона стала в 2003 році. Створювала цю компанію бізнесвумен разом із киянином Володимиром Костеріним, але той згодом продав свою частку литовській бізнес-групі BT Invest. Зараз Молчанова не входить до списку кінцевих бенефіціарів компанії. Сама ж Stolitsa Group перед повномасштабною війною входила до топтрійку найбільших київських девелоперів.

Достатньо в історії девелоперського бізнесу пані Молчанової і скандальних епізодів. Скажімо, історія із житловим комплексом "Варшавський". По-перше, як виявили ЗМІ, Stolitsa Group зводила житлові будинки на тій території ЖК, на якій за планом передбачалися зелені насадження та громадські території. По-друге, через ігнорування норм з гідроізоляції та відведення ґрунтових вод у підвалах будинків ЖК, за словами мешканців, почала з’являтися вода, яка потягнула за собою надмірну сирість та появу плісняви.

Інший скандальний епізод – будівництво багатофункціонального комплексу на землях, на яких розташована Головна астрономічна обсерваторія НАН України в Голосіївському районі. Будівництвом цього оздоровчо-відпочинкового комплексу, як з’ясували журналісти, мало зайнятись ТОВ "Фредс резортс", кінцевими бенефіціарами якого є сини забудовниці Іван та Федір Молчанові.

Крім того, згідно із розслідуванням видання 368.media, Владислава Молчанова виводить зароблені в Україні не зовсім чисті девелоперські гроші за кордон через класичні кіпрські офшори, що само по собі не є аж таким порушенням закону, але все ж викликає певні питання до бізнесвумен.

Що ж загрожує відомій столичній забудовниці? Деякі експерти вважають, що розслідування завершиться судом і втратою не тільки бізнес-активів, а й особистої свободи. Крім того, зважаючи на те, що у справі фігурує так звана "понятійка", тобто меморандум між сторонами того чи іншого конфлікту, у деяких ЗМІ упевнені, що під удар потрапить і цей багаторічний "сірий" інструмент виведення землі, який, як наголосили в НАБУ, і був використаний Молчановою та Іванющенком.

До речі, сам Іванющенко досі жодним чином не прокоментував дії НАБУ. А от у Stolitsa Group заявили, що кримінальна справа щодо її фундаторки та інші дії антикорупційних структур "не впливають і не вплинуть на стабільність роботи" компанії.

