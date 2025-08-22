Фото: Facebook/Олексій Кузнєцов

Народний депутат України Олексій Кузнєцов, якого підозрюють у причетності до схем з "відкатами" на закупівлях дронів для військових, користується компенсацією за оренду житла в Києві, отримуючи з державного бюджету понад 1,3 мільйона гривень від 2019 року. При цьому його родина володіє елітною нерухомістю в столиці

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає RegioNews.

Маєток, який останні роки ремонтували і оздоблювали, розташований у престижному кооперативі Києва. Хоча будинок ще не введений в експлуатацію, сусіди підтверджують, що сім'я Кузнєцових незабаром планує там оселитися.

Вартість будинку оцінили експерти, які вказують, що подібна нерухомість коштує від 350 до 650 тисяч доларів.

"Садовий" будинок сім'ї Кузнєцових. Фото: Слідство.Інфо

Проте у декларації нардепа вказано, що земельна ділянка з "коробкою" будинку була куплена за приблизно 2,8 млн грн (близько 100 тис. доларів). Аналітики зазначають, що така ціна може бути заниженою, що викликає підозри щодо можливого приховування доходів і незаконного збагачення.

Журналісти також з'ясували, що дружина Кузнєцова за кілька днів до покупки взяла у борг понад 3 млн гривень і досі повернула лише частину цієї суми.

"Садовий" будинок сім'ї Кузнєцових. Фото: Слідство.Інфо

Водночас Кузнєцов з 2019 року регулярно отримував державну компенсацію за оренду житла в Києві, проживаючи у престижному районі Оболоні, де за квартиру площею 100 кв.м платив близько 20 тис. грн на місяць.

Як зазначають журналісти, за офіційними доходами нардепа та його сім'ї виникають сумніви щодо можливості легального фінансування такого будівництва та ремонту.

Нагадаємо, що нещодавно НАБУ та САП затримали Олексія Кузнєцова за підозрою у привласненні бюджетних коштів під час закупівлі військової техніки. Нардеп перебуває в СІЗО, проте залишається членом парламенту.