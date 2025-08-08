Фото: прокуратура

Суд визнав винними депутата однієї з міських рад Волинської області та його спільників в організації незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури .

Депутат, який працював лікарем у територіальному медоб’єднанні, разом зі спільником пропонували чоловікам внести фальшиві дані до медичних документів про нібито серйозні хвороби. Це давало підстави військово-лікарській комісії визнавати їх непридатними або обмежено придатними до служби.

При цьому лікар видавав підроблені довідки та вносив неправдиву інформацію до електронних медичних систем. Вартість "послуг" становила від 2 до 6 тисяч доларів.

Спільників затримали у березні 2023 року під час отримання частини оплати від 48-річного чоловіка з Луганщини. Слідство також встановило, що до схеми був причетний ще один чоловік, який виготовив іншому ухилянту фальшиві документи про "гуманітарну" поїздку від благодійного фонду.

Суд призначив покарання:

лікарю-депутату – 7 років ув’язнення, заборону займатися лікарською діяльністю протягом двох років і конфіскацію майна;

його спільнику – 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією;

ще одному учаснику – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

