06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 09:46

Фальшиві діагнози за тисячі доларів: на Волині судили депутата міськради та його спільників

08 серпня 2025, 09:46
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Суд визнав винними депутата однієї з міських рад Волинської області та його спільників в організації незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Депутат, який працював лікарем у територіальному медоб’єднанні, разом зі спільником пропонували чоловікам внести фальшиві дані до медичних документів про нібито серйозні хвороби. Це давало підстави військово-лікарській комісії визнавати їх непридатними або обмежено придатними до служби.

При цьому лікар видавав підроблені довідки та вносив неправдиву інформацію до електронних медичних систем. Вартість "послуг" становила від 2 до 6 тисяч доларів.

Спільників затримали у березні 2023 року під час отримання частини оплати від 48-річного чоловіка з Луганщини. Слідство також встановило, що до схеми був причетний ще один чоловік, який виготовив іншому ухилянту фальшиві документи про "гуманітарну" поїздку від благодійного фонду.

Суд призначив покарання:

  • лікарю-депутату – 7 років ув’язнення, заборону займатися лікарською діяльністю протягом двох років і конфіскацію майна;
  • його спільнику – 7 років і 3 місяці ув’язнення з конфіскацією;
  • ще одному учаснику – 5 років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті правоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону, організовану 49-річним киянином. За 5500 доларів зловмисник пропонував військовозобов'язаним допомогу у втечі з України — під виглядом волонтерів у військовій формі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Волинська область ухилянти втеча за кордон втеча від мобілізації депутат суд
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
"Діалог влади та бізнесу": на Харківщині обговорять ритейл в умовах війни
08 серпня 2025, 10:55
Торгувала викраденими з могил військових квітами: жителька Житомирщини постане перед судом
08 серпня 2025, 10:48
Нічна атака на Київщині: пошкоджено понад 20 будинків і 10 автомобілів
08 серпня 2025, 10:42
На Буковині прикордонники з дрона зупинили втечу трьох чоловіків до Молдови
08 серпня 2025, 10:40
На Кіровоградщині затримали агента фсб, що наводив "Шахеди" на місто
08 серпня 2025, 10:21
Стрілянину на дитячому майданчику у Тернополі влаштували підлітки
08 серпня 2025, 10:15
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
08 серпня 2025, 09:59
ДСНС показала наслідки удару дрона по Харкову
08 серпня 2025, 09:24
Ворожі дрони вночі вдарили по Одещині: виникла пожежа, постраждав охоронець АЗС
08 серпня 2025, 09:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »