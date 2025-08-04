Відомого депутата "Слуги народу" арештували із заставою у 8 млн грн

фото: facebook.com/Olexiy.Kuznetsov

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Вищий антикорупційний суд.

Як зазначається, в понеділок, 4 серпня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до народного депутата України IX скликання запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу суд визначив заставу в розмірі 8 003 004 гривень.

У разі внесення застави на підозрюваного покладаються певні обов’язки. Зокрема потрібно буде прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; не залишати межі Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Як повідомлялось, НАБУ та САП викрили на корупції народного депутата Олексія Кузнєцова. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Також на хабарі викрили очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Нацгвардії.