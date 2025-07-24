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У Полтавській області будуть судити колишнього правоохоронця, який спричинив смертельну ДТП. Стало відомо, що йому загрожує

Про це повідомляє видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо колишнього правоохоронця, який у травні цього року спричинив смертельну ДТП поблизу села Мачухи Полтавського району.

2 травня правоохоронець у п'яному стані їхав у напрямку Полтави. Там він виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Opel Insignia. Внаслідок смертельної ДТП загинули 23-річний патрульний Анатолій Ілляшенко, колега водія, та 36-річний військовослужбовець ТЦК та СП Віктор Боровко.

Після аварії правоохоронець був звільнений Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 286-1 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні сталось ДТП в Полтавській області. Внаслідок аварії загинули працівник ТЦК та співробітник поліції. Повідомлялось, що в салоні авто також перебував цивільний чоловік, якого працівник ТЦК затримав у Кременчуці. Потерпілого госпіталізували.