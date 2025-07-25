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25 июля 2025, 11:59

Гибель нардепа Рущишина в ДТП: подробности трагедии на Ивано-Франковщине

25 июля 2025, 11:59
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фото: Facebook/rushchyshyn.yaroslav
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Поздним вечером 24 июля в ДТП вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области погиб народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Рущишин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гал-Инфо.

Авария произошла около 21:45 на автодороге — депутат, управляя мотоциклом Harley-Davidson, не справился с управлением и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении трактором.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и Ярослав Рущишин скончался во время транспортировки в больницу.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил смерть народного депутата и выразил соболезнования семье, близким и коллегам.

"Ярослав был человеком убеждений и действий, последовательно отстаивал свои принципы, работая с достоинством и честностью", - отметил спикер парламента.

Коллеги по фракции также выразили соболезнования. Ярослав Юрчишин написал:

"Я не могу принять что мы больше не споем "Многие лета" и не закалядим вместе. Что я не буду видеть твоего надежного плеча с моего рабочего места. Не буду ежесессионного дня пожатия крепкой благородной руки. Ну как так? Как же..."

Еще один коллега по фракции, Ярослав Железняк, лаконично, но эмоционально отреагировал на трагическое событие: "Славко...не могу поверить".

Печальная весть стала ударом и для певицы Русланы Лыжичко, которая была близкой подругой Рущишина.

"Мы не можем до сих пор прийти в себя от этого болезненного известия. Это тот момент, когда ты всей душой не хочешь в это поверить", — написала она.

Известный певец Святослав Вакарчук также отреагировал на смерть народного депутата.

"Страшная новость… погиб Ярослав Рущишин. Очень трудно принять это. Слава был одним из тех, для кого слово "принцип" было не просто словом, оно было действием. Очень не будет его хватать всем нам", - рассказал Святослав Вакарчук.

Напомним, сегодня утром стало известно, что народный депутат от партии "Голос" Ярослав Рущишин погиб в результате ДТП.

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