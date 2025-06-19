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19 червня 2025, 11:28

У Верховній Раді залишилось рекордно мало народних депутатів

19 червня 2025, 11:28
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В українському парламенті залишилось 399 депутатів. Це один із найнижчих показників в історії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Ярослава Железняка.

За його словами, після оголошення на засіданні Верховної Ради про смерть народного депутата Сергія Швеця, у парламенті залишилося 399 народних обранців.

Це – одна з найнижчих кількостей за час каденції.

Нагадаємо, народний депутат Олесь Довгий написав заяву на складання депутатських повноважень.

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