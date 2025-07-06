Зеленський запровадив "особливі" санкції проти Росії, які б’ють по фінансових схемах
Сьогодні Україна запровадила нові санкції проти РФ. Вони спрямовані проти російських фінансових схем – зокрема, криптовалютних
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram-каналі. Відповідний документ №465/2025 з'явився на сайті Офісу Президента, передає RegioNews.
"Щойно підписав новий санкційний пакет ― це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Санкції за поданням Національного банку України", ― йдеться в повідомленні.
Новий санкційний пакет синхронізується з санкціями партнерів і містить українські ініціативи.
"Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки", ― пояснив Володимир Зеленський.
Загалом у новому пакеті під санкції потрапили ще 60 компаній і 73 громадяни Росії. По кожній компанії та по кожній людині Україна працюватиме з партнерами, щоб об’єднати санкції під різні юрисдикції.
Серед тих, хто опинився під санкціями, — молдовський олігарх, проросійський політик Ілан Шор. За даними Financial Times, Шор заснував криптовалютний токен A7A5, щоб допомогти Росії обходити санкції. І за допомогою нього він за чотири місяці перемістив понад $9,3 мільярда.
Також наступного тижня Україна готує нові рішення стосовно синхронізації санкцій Європейського Союзу, щоб усі європейські пакети проти РФ були впроваджені в українській юрисдикції.
Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють з окупантами. Серед них ― нардеп-утікач Артем Дмитрук і колишній нардеп Олександр Онищенко.