Зеленський запровадив "особливі" санкції проти Росії, які б’ють по фінансових схемах

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Сьогодні Україна запровадила нові санкції проти РФ. Вони спрямовані проти російських фінансових схем – зокрема, криптовалютних

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram-каналі. Відповідний документ №465/2025 з'явився на сайті Офісу Президента , передає RegioNews.

"Щойно підписав новий санкційний пакет ― це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних. Санкції за поданням Національного банку України", ― йдеться в повідомленні.

Новий санкційний пакет синхронізується з санкціями партнерів і містить українські ініціативи.

"Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти. Зараз, коли звичні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вони переходять у тому числі на криптовалютні розрахунки", ― пояснив Володимир Зеленський.

Загалом у новому пакеті під санкції потрапили ще 60 компаній і 73 громадяни Росії. По кожній компанії та по кожній людині Україна працюватиме з партнерами, щоб об’єднати санкції під різні юрисдикції.

Серед тих, хто опинився під санкціями, — молдовський олігарх, проросійський політик Ілан Шор. За даними Financial Times, Шор заснував криптовалютний токен A7A5, щоб допомогти Росії обходити санкції. І за допомогою нього він за чотири місяці перемістив понад $9,3 мільярда.

Також наступного тижня Україна готує нові рішення стосовно синхронізації санкцій Європейського Союзу, щоб усі європейські пакети проти РФ були впроваджені в українській юрисдикції.