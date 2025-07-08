фото: Facebook / Oksana Markarova

Президент Володимир Зеленський повідомив Оксані Маркаровій про можливе звільнення з посади посла України у США

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерело в Офісі президента, передає RegioNews.

Офіційного указу про звільнення Оксани Маркарової наразі немає. За словами джерел, їй не запропонували конкретну нову посаду, якщо вона залишиться в команді президента. Кандидатуру на заміну посла України в США також поки не визначено.

Чутки про її можливе звільнення з’являлися ще раніше. У 2023 році Bloomberg писав, що президент Зеленський вже обговорював зміну посла під час розмов із тодішнім президентом США Дональдом Трампом. Критика Маркарової з боку республіканців лунала ще до офіційного завершення виборів у США.

Серед можливих претендентів на посаду посла ЗМІ згадували прем’єра Дениса Шмигаля, віцепрем’єрку Ольгу Стефанішину, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра енергетики Германа Галущенка. Стефанішина заявила, що така пропозиція їй не надходила.

Маркарова очолює українське посольство у США з 2021 року. До того була міністеркою фінансів у двох урядах - за президентів Порошенка і Зеленського. Має два дипломи магістра - з екології (Києво-Могилянська академія) та міжнародних фінансів (Університет Індіани, США), а також досвід стажування у Світовому банку.

Раніше повідомлялося, Зеленський шукає заміну Маркаровій: хто стане послом у США.