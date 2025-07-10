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10 липня 2025, 04:15

Українська мова за кордоном: в одному зі світових університетів викладатимуть українську мову та культуру

10 липня 2025, 04:15
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У Єльському університеті, який вважається одним із найсильніших у світі, викладатимуть українську мову та мистецтво. Викладачкою стала українка Ольга Титаренко

Про це філолог розповіла в інтерв'ю Єльському університету, передає RegioNews.

Філолог та перекладачка Ольга Титаренко запровадила перший у Єльському університеті курс української мови. Ольга працює там старшою викладачкою та молодшою науковою співробітницею кафедри слов’янських мов та літератур факультету мистецтв і наук.

За словами викладачки, для неї кожен проєкт, який вона та її колеги розпочинають, — це щось, що повинне мати змістовне продовження та впливати не лише на заклад, але й на всю галузь.

"Існує так багато можливостей для дослідження і так багато змістовних способів співпраці над різними проєктами, які залучатимуть експертів з України — міжкафедральна, міждисциплінарна та міжінституційна співпраця. Я думаю, що це шлях для розширення занять, продовження розмови про українознавство і те, що важливо викладати між установами, а також обміну досвідом та знаннями", - каже філолог.

Довідка. Єльський університет — один із найстаріших та найпрестижніших американських закладів вищої освіти. Його заснували ще до Війни за незалежність. Університет входить в "Лігу плюща". Разом із Гарвардом та Принстонським університетом складає так звану "Велику трійку".

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