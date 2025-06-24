10:26  24 червня
На Одещині 32-річна жінка зарізала пенсіонерку
06:25  24 червня
В Івано-Франківську в річці потонула людина
03:55  24 червня
З полону одразу за ґрати: у Дніпрі судять військового за дезертирство
UA | RU
UA | RU
24 червня 2025, 21:40

ДБР затримало заступника начальника поліції Полтавщини Бориса Реутова: що відомо

24 червня 2025, 21:40
Читайте также на русском языке
фото: Телеграм/Булашев Кременчук
Читайте также
на русском языке

ДБР затримало заступника начальника поліції Полтавщини Бориса Реутова за підозрою у розтраті майна та зловживанні службовим становищем

Про це повідомляє Телеграм-канал "Булашев/Кременчук", передає RegioNews.

Увечері 24 червня співробітники Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника поліції Полтавської області Бориса Реутова. Йому інкримінують правопорушення, передбачене статтею 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Як повідомляється, розслідування стосується можливого залучення поліцейських до виконання приватних будівельних робіт у робочий час. За попередньою інформацією, працівники поліції могли використовуватись на будівництві приватних об'єктів, що не пов’язано з їхніми службовими обов’язками.

Наразі тривають слідчі дії. Борису Реутову готують повідомлення про підозру.

Нагадаємо, підприємство з виготовлення мін підозрюють у несплаті понад 325 млн грн податків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР затримання Полтавська область майно зловживання кримінальна справа
На Рівненщині 25-річний чоловік побив до смерті знайомого та вітчима
24 червня 2025, 15:58
На Одещині військовослужбовець намагався організувати канал втечі за кордон для СЗЧшників
24 червня 2025, 13:12
На Рівненщині судитимуть експравоохоронця, який організував корупційну схему на війні
24 червня 2025, 10:55
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Комісія обрала голову БЕБ: Офіс Президента хоче зірвати конкурс
24 червня 2025, 22:15
Саміт НАТО в Гаазі: чи зустрінуться Трамп і Зеленський
24 червня 2025, 21:48
У Запоріжжі з палаючої багатоповерхівки врятували двох жінок
24 червня 2025, 21:45
У Кривому Розі обірвало величезний прапор України: опубліковано відео
24 червня 2025, 21:20
Росіяни обстріляли Нікопольщину: стались пожежі, постраждала пенсіонерка
24 червня 2025, 21:05
На Франківщині мотоцикліст на смерть збив велосипедиста
24 червня 2025, 21:05
На Одещині судили активіста, який прикидався військовим ТЦК
24 червня 2025, 20:47
У Дніпрі зросла кількість загиблих: підтверджено 17 жертв ракетної атаки
24 червня 2025, 20:42
Росіяни атакували передмістя Херсона: є постраждала
24 червня 2025, 20:35
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »