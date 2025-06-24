ДБР затримало заступника начальника поліції Полтавщини Бориса Реутова: що відомо
ДБР затримало заступника начальника поліції Полтавщини Бориса Реутова за підозрою у розтраті майна та зловживанні службовим становищем
Про це повідомляє Телеграм-канал "Булашев/Кременчук", передає RegioNews.
Увечері 24 червня співробітники Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника поліції Полтавської області Бориса Реутова. Йому інкримінують правопорушення, передбачене статтею 191 Кримінального кодексу України - привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.
Як повідомляється, розслідування стосується можливого залучення поліцейських до виконання приватних будівельних робіт у робочий час. За попередньою інформацією, працівники поліції могли використовуватись на будівництві приватних об'єктів, що не пов’язано з їхніми службовими обов’язками.
Наразі тривають слідчі дії. Борису Реутову готують повідомлення про підозру.
Нагадаємо, підприємство з виготовлення мін підозрюють у несплаті понад 325 млн грн податків.