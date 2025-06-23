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23 червня 2025, 19:21

Родина харківського поліцейського втратила розкішне майно на 7,8 млн грн

23 червня 2025, 19:21
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фото: Freepik
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У Харкові Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність конфіскації майна родини правоохоронця на суму майже 7,8 млн гривень

Про це повідомляє ДБР, передає RegioNews.

Йдеться про активи, які, за висновками суду, мають незаконне походження. Рішення апеляції залишило без змін попереднє рішення суду першої інстанції від 9 квітня 2025 року.

До конфіскованого майна належать розкішний автомобіль Lexus LX 450D вартістю 3,7 млн грн та частина квартири у Харкові, оцінена у 4 млн гривень. Все це майно буде передано у дохід держави.

Розслідування щодо можливого недекларування майна поліцейським розпочало ДБР на початку 2024 року за статтею 366-2 Кримінального кодексу України. Під час слідства прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури разом із детективами НАБУ проаналізували доходи родини та встановили суттєву невідповідність між законними доходами та вартістю придбаного майна.

За результатами перевірки, родина могла накопичити активів на суму близько 1,6 млн гривень, що значно менше за загальну вартість конфіскованого майна. Це свідчить про необґрунтованість походження коштів на придбання автівки та квартири, що й стало підставою для судового стягнення.

Нагадаємо, на Львівщині затримали посадовця Служби судової охорони, який за 4000 доларів обіцяв влаштувати на роботу.

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