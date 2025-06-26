Ексзаступника мера Дніпра підозрюють у незаконному збагаченні на 8,9 млн грн
Колишньому заступнику мера Дніпра Олександру Сидоренку повідомили про підозру в незаконному збагаченні
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Колишньому заступнику міського голови Дніпра Олександру Сидоренку повідомили про підозру у незаконному збагаченні на суму майже 9 мільйонів гривень. За інформацією Національної поліції, йдеться про майно, яке не було відображене в деклараціях посадовця, зокрема активи, оформлені на його колишню дружину. Ці дані викликають обґрунтовані підозри щодо походження коштів.
Слідство встановило, що протягом 2020–2021 років колишня дружина ексчиновника стала власницею майна й корпоративних прав загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.
До цього переліку входять:
- три житлові приміщення та стільки ж паркомісць у Барселоні,
- квартира в Дніпрі,
- об’єкти комерційної нерухомості,
- земельні ділянки,
- автомобіль LEXUS RX 350, а також частки у трьох товариствах.
Примітно, що значна частина цих придбань припала саме на період після призначення Сидоренка заступником мера.
Додатково, у деклараціях посадовця за 2022 та 2023 роки були виявлені ознаки недостовірної інформації на суми 23 і 24 мільйони гривень відповідно. Центральним елементом розслідування стало те, що колишній посадовець не зазначив у документах як свою ексдружину, так і належне їй майно, що формально виключило цю інформацію з перевірки, проте не звільнило його від відповідальності.
За результатами перевірки Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало обґрунтовані висновки про можливе порушення за статтею 368-5 Кримінального кодексу України - "Незаконне збагачення".
Раніше повідомлялося, на Чернігівщині у колишнього податківця знайшли необґрунтовані активи на 8,5 млн грн.