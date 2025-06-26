фото: Національна поліція України

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Колишньому заступнику міського голови Дніпра Олександру Сидоренку повідомили про підозру у незаконному збагаченні на суму майже 9 мільйонів гривень. За інформацією Національної поліції, йдеться про майно, яке не було відображене в деклараціях посадовця, зокрема активи, оформлені на його колишню дружину. Ці дані викликають обґрунтовані підозри щодо походження коштів.

Слідство встановило, що протягом 2020–2021 років колишня дружина ексчиновника стала власницею майна й корпоративних прав загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.

До цього переліку входять:

три житлові приміщення та стільки ж паркомісць у Барселоні,

квартира в Дніпрі,

об’єкти комерційної нерухомості,

земельні ділянки,

автомобіль LEXUS RX 350, а також частки у трьох товариствах.

Примітно, що значна частина цих придбань припала саме на період після призначення Сидоренка заступником мера.

Додатково, у деклараціях посадовця за 2022 та 2023 роки були виявлені ознаки недостовірної інформації на суми 23 і 24 мільйони гривень відповідно. Центральним елементом розслідування стало те, що колишній посадовець не зазначив у документах як свою ексдружину, так і належне їй майно, що формально виключило цю інформацію з перевірки, проте не звільнило його від відповідальності.

За результатами перевірки Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало обґрунтовані висновки про можливе порушення за статтею 368-5 Кримінального кодексу України - "Незаконне збагачення".

Раніше повідомлялося, на Чернігівщині у колишнього податківця знайшли необґрунтовані активи на 8,5 млн грн.