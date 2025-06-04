У Запорізькій області посадовиця міськради привласнила пальне на пів мільйона гривень

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Запорізькі правоохоронці викрили 53-річну колишню посадовицю міськради Оріхова, яка незаконно привласнила талони на 16 тонн пального

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГУНП в Запорізькій області.

За даними правоохоронців, з квітня по вересень 2022 року посадовиця отримала від обласного департаменту з питань цивільного захисту населення талони на 8 тис. л дизельного пального й стільки ж – бензину.

Вона залишила талони у себе й розпорядилася ними на власний розсуд, заволодівши пальним на суму понад 525 тис. грн.

За скоєне зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік "зливав" росіянам локації українських військових.