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Украинская делегация, по мнению министра, добилась успеха. При этом план диктатора РФ не удался

Об этом написал министр иностранных дел Андрей, передает RegioNews.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что Путин хотел представить встречу в Стамбуле как продолжение переговоров 2022 года. И этот план российского диктатора потерпел поражение.

"Если отодвинуть в сторону все российские чепухи, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, в сухом остатке имеем следующее: 1000 наших людей - удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже только ради этого все это имело смысл. Прекращение огня - эта делегация не имела."

Он также отметил, что Украина продолжит держать свою линию. В частности, возвращать людей, прибавлять тишины и безопасности. Это сейчас приоритет, подчеркнул министр.

Напомним, что ранее в СМИ цитировали главу российской делегации в Стамбуле. В частности, выяснилось, что россияне угрожали Украине захватить Харьков и Сумы. Они заявили, что якобы РФ готова воевать вечно.