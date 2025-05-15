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15 травня 2025, 17:25

Переговори в Туреччині: Путін не прилетів, Зеленський не планує брати участь в переговорах

15 травня 2025, 17:25
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Фото: YouTube
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Російський диктатор Путін очікуванно не прилетів особисто до Туреччини на переговори з Україною. Президент України Зеленський заявив, що в такому випадку йому, голові СБУ та начальнику Генштабу там робити нічого

Про це президент України сказав під час прес-конференції в Анкарі (Туреччина), передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його на переговорах української та російської делегацій не буде. За його словами, якщо Путін не прилетів у Туреччину, то йому, голові СБУ та начальнику Генштабу ЗСУ робити там нічого. Проте українська делегація відправиться на переговори: туди вирушать військові та розвідники на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим.

За словами президента, головна мета цих переговорів — це припинення вогню. При цьому Зеленський оцінив "низько" делегацію з боку РФ. Він зазначив, що відправляє українську делегацію на переговори виключно з поваги до президентів Туреччини Ердогана та США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що напередодні Путін затвердив склад російської делегації на переговори з Україною. Очолив делегацію РФ його помічник Володимир Мединський. Також до списку увійшли заступники міністрів та начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ. Тобто, практично жодної людини, яка дійсно може ухвалювати певні рішення.

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