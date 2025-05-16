В Минбороны прокомментировали возможную встречу Зеленского с Путиным

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Украина планирует организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Это будет следующим шагом на переговорах с Кремлем

Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил журналистам, сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

"Думаю, следующий шаг – должна быть организована встреча на уровне лидеров, и это будет наш следующий шаг", – заявил он.

Как известно, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе предлагал Путину провести встречу, но президент РФ не захотел такого диалога.

Напомним, Зеленский прокомментировал переговоры РФ и Украины в Турции.