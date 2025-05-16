В Минбороны прокомментировали возможную встречу Зеленского с Путиным
Украина планирует организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Это будет следующим шагом на переговорах с Кремлем
Об этом министр обороны Украины Рустем Умеров заявил журналистам, сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
"Думаю, следующий шаг – должна быть организована встреча на уровне лидеров, и это будет наш следующий шаг", – заявил он.
Как известно, президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе предлагал Путину провести встречу, но президент РФ не захотел такого диалога.
Напомним, Зеленский прокомментировал переговоры РФ и Украины в Турции.
"Вплоть до окраин Киева": Россия все еще планирует завоевать еще больше территории в Украине - CNNВсе новости »
15 мая 2025, 20:55"Путин мешает миру": британский премьер обвинил диктатора РФ в саботаже переговоров о мире в Украине
15 мая 2025, 19:55Переговоры в Турции: Путин не прилетел, Зеленский не планирует участвовать в переговорах
15 мая 2025, 17:25
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
В Минобороны заявили, что нужно заканчивать войну с РФ
16 мая 2025, 20:53В Тернопольской области водительница Chevrolet протаранила металлическое ограждение
16 мая 2025, 20:45"Россия готова воевать вечно": россияне на переговорах угрожали захватить Харьков и Сумы
16 мая 2025, 20:35Львов станет первым городом, где заработает 5G-связь
16 мая 2025, 20:151000 на 1000: Украина и РФ договорились об обмене пленными, в ГУР начали подготовку
16 мая 2025, 19:55Правительство выделило около 380 млн грн на восстановление и капитальный ремонт медучреждений в Запорожье и Харькове
16 мая 2025, 19:39Россияне атаковали Днепропетровщину из артиллерии и дронов
16 мая 2025, 19:22Россияне сбросили взрывчатку на пенсионера в Херсонской области
16 мая 2025, 18:44В Киеве призывают воздержаться от посещения пляжей: названная причина
16 мая 2025, 18:21
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев