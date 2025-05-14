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Російський диктатор Путін узгодив список членів делегації для переговорів. При цьому його самого у списку немає

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Кремль, передає RegioNews.

Російський диктатор Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів з Україною, які відбудуться 15 травня в Туреччині. До складу російської делегації увійдуть:

Мединський Володимир Ростиславич — помічник Путіна (глава делегації);

Галузін Михайло Юрійович - заступник міністра закордонних справ Росії (член делегації);

Костюков Ігор Валерійович - начальник Головного управління Генерального штабу ЗС РФ (член делегації);

Фомін Олександр Васильович - замістити міністра оборони РФ (член делегації).

Також Путін затвердив склад експертів для цих переговорів. До цього списку увійшли:

Зорін Олександр Сергійович - перший заступник начальника інформації управління Генерального штабу ЗС РФ;

Подобреєвська Євгенія Сергіївна - заступник начальника управління глави Кремля з державної політики в гуманітарній сфері;

Поліщук Олексій Анатолійович - директор другого департаменту країн СНД МЗС Росії;

Шевцов Віктор — заступник начальника Головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ.

При цьому самого Путіна в списках немає. Це вказує на те, що сам диктатор, скоріше за все, не поїде на переговори до Туреччини.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ повідомили, хто може увійти в склад української делегації. За даними інсайдерів, до Стамбулу планують поїхати глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже знаходиться там.