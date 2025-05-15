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15 мая 2025, 17:25

Переговоры в Турции: Путин не прилетел, Зеленский не планирует участвовать в переговорах

15 мая 2025, 17:25
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Фото: YouTube
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Российский диктатор Путин ожидаемо не прилетел лично в Турцию на переговоры с Украиной. Президент Украины Зеленский заявил, что в таком случае ему, главе СБУ и начальнику Генштаба там делать нечего

Об этом президент Украины сказал во время пресс-конференции в Анкаре (Турция), передает RegioNews.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его на переговорах украинской и российской делегаций не будет. По его словам, если Путин не прилетел в Турцию, то ему, главе СБУ и начальнику Генштаба ВСУ делать там нечего. Однако украинская делегация отправится на переговоры: туда отправятся военные и разведчики во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

По словам президента, главная цель этих переговоров – это прекращение огня. При этом Зеленский оценил "низкую" делегацию со стороны РФ. Он отметил, что отправляет украинскую делегацию на переговоры исключительно из уважения президентам Турции Эрдогана и США Дональда Трампа.

Напомним, накануне Путин утвердил состав российской делегации на переговоры с Украиной. Возглавил делегацию РФ его помощник Владимир Мединский. Также в список вошли заместители министров и начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ. То есть практически ни одного человека, который действительно может принимать определенные решения.

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