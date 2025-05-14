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14 травня 2025, 22:35

У ЗМІ розкрили, хто поїде на переговори до Туреччини від України

14 травня 2025, 22:35
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У ЗМІ з'явилась інформація про те, кого відправить Україна на переговори до Туреччини. Проте джерела зазначають, що остаточне рішення Зеленський прийматиме вже 15 травня

Про це повідомляє NV з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Журналісти з посиланням на власні джерела повідомили, що в Туреччині, де можуть відбутися переговори України та РФ, крім Володимира Зеленського вирушить декілька посадовців.

За словами інсайдерів, до Стамбулу планують поїхати глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони України Рустем Умєров, дипломатичний радник президента Ігор Жовква і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, який вже знаходиться там.

При цьому зазначається, що рішення про формат перемовин і чи будуть вони, буде ухвалювати особисто президент вже завтра у Туреччині.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський у своєму зверненні казав про те, що Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Він також наголосив, що зараз від світу залежить, як закінчиться ця війна.

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