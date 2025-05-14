Сам не поедет: Путин утвердил список делегации РФ на переговоры в Стамбуле
Российский диктатор Путин согласовал список членов делегации для переговоров.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Кремль, передает RegioNews.
Российский диктатор Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной, которые пройдут 15 мая в Турции. В состав российской делегации войдут:
- Мединский Владимир Ростиславич – помощник Путина (глава делегации);
- Галузин Михаил Юрьевич – заместитель министра иностранных дел России (член делегации);
- Костюков Игорь Валерьевич – начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (член делегации);
- Фомин Александр Васильевич – заместить министра обороны РФ (член делегации).
Также Путин утвердил состав экспертов для переговоров. В этот список вошли:
- Зорин Александр Сергеевич – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ;
- Подобреевская Евгения Сергеевна – заместитель начальника управления главы Кремля по государственной политике в гуманитарной сфере;
- Полищук Алексей Анатольевич – директор второго департамента стран СНГ МИД России;
- Шевцов Виктор – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.
При этом самого Путина в списках нет. Это говорит, что сам диктатор, скорее всего, не поедет на переговоры в Турцию.
Напомним, ранее в СМИ сообщили, кто может войти в состав украинской делегации. По данным инсайдеров, в Стамбул планируют поехать глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и находящийся там министр иностранных дел Андрей Сибига.