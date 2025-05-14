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14 мая 2025, 23:45

Сам не поедет: Путин утвердил список делегации РФ на переговоры в Стамбуле

14 мая 2025, 23:45
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Фото: YouTube
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Российский диктатор Путин согласовал список членов делегации для переговоров.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Кремль, передает RegioNews.

Российский диктатор Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной, которые пройдут 15 мая в Турции. В состав российской делегации войдут:

  • Мединский Владимир Ростиславич – помощник Путина (глава делегации);
  • Галузин Михаил Юрьевич – заместитель министра иностранных дел России (член делегации);
  • Костюков Игорь Валерьевич – начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (член делегации);
  • Фомин Александр Васильевич – заместить министра обороны РФ (член делегации).

Также Путин утвердил состав экспертов для переговоров. В этот список вошли:

  • Зорин Александр Сергеевич – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ;
  • Подобреевская Евгения Сергеевна – заместитель начальника управления главы Кремля по государственной политике в гуманитарной сфере;
  • Полищук Алексей Анатольевич – директор второго департамента стран СНГ МИД России;
  • Шевцов Виктор – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

При этом самого Путина в списках нет. Это говорит, что сам диктатор, скорее всего, не поедет на переговоры в Турцию.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, кто может войти в состав украинской делегации. По данным инсайдеров, в Стамбул планируют поехать глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и находящийся там министр иностранных дел Андрей Сибига.

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