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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Кремль, передает RegioNews.

Российский диктатор Путин утвердил состав делегации РФ для переговоров с Украиной, которые пройдут 15 мая в Турции. В состав российской делегации войдут:

Мединский Владимир Ростиславич – помощник Путина (глава делегации);

Галузин Михаил Юрьевич – заместитель министра иностранных дел России (член делегации);

Костюков Игорь Валерьевич – начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (член делегации);

Фомин Александр Васильевич – заместить министра обороны РФ (член делегации).

Также Путин утвердил состав экспертов для переговоров. В этот список вошли:

Зорин Александр Сергеевич – первый заместитель начальника информации управления Генерального штаба ВС РФ;

Подобреевская Евгения Сергеевна – заместитель начальника управления главы Кремля по государственной политике в гуманитарной сфере;

Полищук Алексей Анатольевич – директор второго департамента стран СНГ МИД России;

Шевцов Виктор – заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

При этом самого Путина в списках нет. Это говорит, что сам диктатор, скорее всего, не поедет на переговоры в Турцию.

Напомним, ранее в СМИ сообщили, кто может войти в состав украинской делегации. По данным инсайдеров, в Стамбул планируют поехать глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и находящийся там министр иностранных дел Андрей Сибига.