Папа Римський Лев XIV приїде в Україну

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8 травня новим Папою Римським обрали 69-річного американського кардинала Роберта Френсіса Прево, який узяв собі папське імʼя Лев XIV

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на La Repubblica.

У неділю, 11 травня, Папа Римський Лев XIV закликав до "щирого та тривалого миру" в Україні та негайного припинення бойових дій у секторі Гази з одночасним звільненням заручників.

Президент Володимир Зеленський провів першу розмову із Папою Римським Левом XIV, обговорив ситуацію щодо припинення вогню та переговорів з РФ, а також запросив Понтифіка до України.

Зазначимо, що Папа Римський Франциск жодного разу не відвідав нашу країну.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск таємно донатив гроші українським військовим.