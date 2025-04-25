Reuters опубликовали полное содержание предложения по прекращению войны в Украине от США и ответ Европы
США, в частности, предлагают, чтобы РФ отдала контроль над ЗАЭС. Однако контролировать это будет не Украина, а США. В то же время гарантии безопасности должны дать европейские страны.
Reuters опубликовали полное содержание предложения по прекращению войны в Украине от США и ответа от Европейских стран, передает RegioNews.
Что предлагает США:
- постоянное прекращение огня и немедленное начало переговоров между Украиной и Россией по техническому внедрению;
- гарантии безопасности Украины от европейских государств (и желающих не европейских государств);
- Украина должна отказаться от вступления в НАТО (но может вступить в ЕС);
- США де-юре признают контроль России над Крымом и де-факто признают контроль России над Луганской областью, частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;
- Украина вернет себе территорию в Харьковской области и возобновит контроль над Запорожской атомной электростанцией через администрирование станции со стороны США, с распределением электроэнергии в обе стороны, а также над Каховской дамбой;
- Украина будет иметь проход по Днепру;
- Украина будет иметь контроль над Кинбурнской косой;
- Украина и США будут сотрудничать по поводу полезных ископаемых; Украина получит компенсацию и помощь в восстановлении;
- санкции против России, наложенные в результате войны с 2014 года, будут сняты.
Что предлагает Украина и Европа:
- прекращение огня:
- взять на себя обязательство по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море;
- Украина и РФ немедленно вступают в переговоры о технической реализации с участием США и европейских стран;
- мониторинг режима прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран;
- Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей, а также произвести обмен "всех на всех";
- гарантии безопасности для Украины:
- Украина получает надежные гарантии безопасности, в частности от США (соглашение подобно статье 5 договора НАТО о коллективной обороне);
- никаких ограничений для сил обороны Украины;
- государства-гаранты будут представлять собой специальную группу проявляющих желание европейских стран и неевропейских стран;
- Украина стремится к вступлению в ЕС;
- территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня;
- территориальные переговоры начнутся исходя из линии контроля;
- Украина возвращает себе контроль над Запорожской атомной электростанцией с участием США, а также над Каховской дамбой;
- Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
- США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве/полезных ископаемых;
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в частности за счет российских суверенных активов, которые будут заморожены до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине;
- санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно ослаблены по достижении устойчивого мира.
Напомним, что в СМИ сообщалось, что Трамп и Зеленский могут встретиться в Риме 26 апреля. Вполне возможно также, что состоится саммит, где будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер.
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