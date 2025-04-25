Reuters опубликовали полное содержание предложения по прекращению войны в Украине от США и ответ Европы

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США, в частности, предлагают, чтобы РФ отдала контроль над ЗАЭС. Однако контролировать это будет не Украина, а США. В то же время гарантии безопасности должны дать европейские страны.

Reuters опубликовали полное содержание предложения по прекращению войны в Украине от США и ответа от Европейских стран, передает RegioNews.

Что предлагает США:

постоянное прекращение огня и немедленное начало переговоров между Украиной и Россией по техническому внедрению;

гарантии безопасности Украины от европейских государств (и желающих не европейских государств);

Украина должна отказаться от вступления в НАТО (но может вступить в ЕС);

США де-юре признают контроль России над Крымом и де-факто признают контроль России над Луганской областью, частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей;

Украина вернет себе территорию в Харьковской области и возобновит контроль над Запорожской атомной электростанцией через администрирование станции со стороны США, с распределением электроэнергии в обе стороны, а также над Каховской дамбой;

Украина будет иметь проход по Днепру;

Украина будет иметь контроль над Кинбурнской косой;

Украина и США будут сотрудничать по поводу полезных ископаемых; Украина получит компенсацию и помощь в восстановлении;

санкции против России, наложенные в результате войны с 2014 года, будут сняты.

Что предлагает Украина и Европа:

прекращение огня:

взять на себя обязательство по полному и безоговорочному прекращению огня в небе, на суше и на море;

Украина и РФ немедленно вступают в переговоры о технической реализации с участием США и европейских стран;

мониторинг режима прекращения огня под руководством США и при поддержке третьих стран;

Россия должна безоговорочно вернуть всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей, а также произвести обмен "всех на всех";

гарантии безопасности для Украины:

Украина получает надежные гарантии безопасности, в частности от США (соглашение подобно статье 5 договора НАТО о коллективной обороне);

никаких ограничений для сил обороны Украины;

государства-гаранты будут представлять собой специальную группу проявляющих желание европейских стран и неевропейских стран;

Украина стремится к вступлению в ЕС;

территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безоговорочного прекращения огня;

территориальные переговоры начнутся исходя из линии контроля;

Украина возвращает себе контроль над Запорожской атомной электростанцией с участием США, а также над Каховской дамбой;

Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

США и Украина реализуют соглашение об экономическом сотрудничестве/полезных ископаемых;

Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию, в частности за счет российских суверенных активов, которые будут заморожены до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине;

санкции США, введенные против России с 2014 года, могут быть постепенно ослаблены по достижении устойчивого мира.

Напомним, что в СМИ сообщалось, что Трамп и Зеленский могут встретиться в Риме 26 апреля. Вполне возможно также, что состоится саммит, где будут присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Стармер.