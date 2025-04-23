У Зеленского опасаются, что Трамп перестанет помогать Украине

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Украинские власти озабочены тем, что президент США Дональд Трамп может окончательно прекратить военную помощь Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Wall Street Journal.

В комментарии изданию неназванные украинские чиновники выразили обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров по завершению войны с РФ. Также американский лидер может отказаться от дальнейшей военной помощи Украине.

Неназванные чиновники напомнили американским коллегам, что Киев согласился на прекращение огня на 30 дней, а Москва – нет.

Ранее издание The Times писало, что если Трамп снизит помощь Украине, то это ляжет на плечи Британии и Европы.