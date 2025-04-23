У Зеленского опасаются, что Трамп перестанет помогать Украине
Украинские власти озабочены тем, что президент США Дональд Трамп может окончательно прекратить военную помощь Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The Wall Street Journal.
В комментарии изданию неназванные украинские чиновники выразили обеспокоенность тем, что президент США Дональд Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров по завершению войны с РФ. Также американский лидер может отказаться от дальнейшей военной помощи Украине.
Неназванные чиновники напомнили американским коллегам, что Киев согласился на прекращение огня на 30 дней, а Москва – нет.
Ранее издание The Times писало, что если Трамп снизит помощь Украине, то это ляжет на плечи Британии и Европы.
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