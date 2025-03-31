ЗСУ ліквідували ще понад 1200 окупантів, — Генштаб
Протягом минулої доби, 30 березня, Сили оборони України знищили 1 230 російських загарбників, 4 танки, одну систему ППО, три бойові броньовані машини, 30 артсистем, 71 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 65 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн ворога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 915 тисяч солдат.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили понад 10,5 тисяч окупантів, а також 2,5 тисячі одиниць озброєння та військової техніки російських загарбників.
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