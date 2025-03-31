Трамп угрожает Зеленскому "большими проблемами" в случае отказа от соглашения по ископаемым

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский хочет выйти из соглашения по добыче редкоземельных полезных ископаемых. Он пригрозил Украине "очень большими проблемами", если Зеленский это сделает

Об этом Дональд Трамп заявил в ходе общения с журналистами информирует Reuters, передает RegioNews.

"Он пытается выйти из соглашения о редкоземельных полезных ископаемых, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", - пригрозил американский президент.

В то же время, Трам в очередной раз заявил, что "Украина никогда не станет членом НАТО, и Зеленский это понимает".

Напомним, новое соглашение охватывает все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ, по всей территории Украины. Управление делится на пять человек, три из них – от США, с полным правом голоса запрета.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинская и американская делегации уже заключили соглашение о полезных ископаемых. По его словам, скоро будет подписание документа.

Полный текст соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США доступен для ознакомления.

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Ранее сообщалось, что из-за торговых войн Трампа США могут остаться без туалетной бумаги.