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Дональд Трамп заявил, что разговаривал с диктатором Путиным. По словам президента США, он просил диктатора сохранить жизнь украинским военным в Курщине.

Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social, передает RegioNews.

По словам американского лидера, 13 марта он разговаривал с российским диктатором Путиным. Он также заявил, что якобы попросил Путина выпустить украинских военных из оцепления в Курской области.

"Вчера у нас состоялись очень хорошие и продуктивные дискуссии с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война может наконец завершиться, но именно в этот момент тысячи украинских военных полностью окружены российскими, и находятся в очень плохом и уязвимом состоянии. Я настойчиво просил президента Путина сохранить им жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Благослови их всех Бог!", - заявил Трамп.

Напомним, что в ответ на предложение о прекращении огня, на которое Украина согласилась во время переговоров с США в Садуовской Аравии, диктатор Путин выступил с заявлением. Он говорил, что якобы РФ согласна, но есть определенные нюансы, которые нужно обсудить. Он также заявлял, что Украине это перемирие нужно больше, потому что "армия РФ повсюду наступает".

После этого президент Дональд Трамп назвал заявление Путина "многообещающим, но неполным". Он также заявил, что он не прочь поговорить с диктатором, чтобы добиться прекращения огня в Украине.