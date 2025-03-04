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Ссора между Зеленским и Трампом в Белом доме привлекла внимание почти всех. Теперь даже американские инвесторы решили сделать ставки на то, чем завершится этот конфликт

Об этом говорится на портале Polymarket, передает RegioNews.

На платформе появилась ставка на то, извинится ли Владимир Зеленский перед Дональдом Трампом после их ссоры в Овальном кабинете до 7 марта. Основным источником решения будут официальные заявления украинского лидера.

По состоянию на вечер 4 марта на Да поставили 19%. Сделать ставку "Да" стоит 19 центов, а сделать ставку "Нет" – 84 цента.

Справка . Polymarket – это американский рынок прогнозов на основе криптовалюты. Он предлагает платформу, где инвесторы могут делать ставки на разные будущие события. В частности, это касается погодных условий, экономических показателей, законодательных и политических изменений.