06:45  04 березня
Оновлення в Резерв+: в електронних направленнях на ВЛК з'явилася дата прибуття на медогляд
01:05  04 березня
Працював HIMARS: Сили оборони знищили новітню російську САУ "Мальва"
06:05  04 березня
Скарби у валізі: киянка хотіла виїхати з України з колекцією старовинних монет
UA | RU
UA | RU
04 березня 2025, 08:10

Стало відомо, про що Трамп говоритиме у зверненні до Конгресу

04 березня 2025, 08:10
Читайте также на русском языке
фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 4 березня, Трамп виступить із промовою на першій після повернення до Білого дому спільній сесії Конгресу. "Відновлення американської мрії"– це тема майбутнього виступу президента США

Про це пише Fox News Digital, передає RegioNews.

Представники Білого дому повідомили, що промова під назвою "Відновлення американської мрії" включатиме чотири основні теми:

  • досягнення Трампа під час другого терміну на цю мить у країні та за кордоном;
  • що адміністрація Трампа зробила для економіки;
  • президент знову закличе Конгрес ухвалити додаткове фінансування безпеки кордонів;
  • плани президента щодо миру в усьому світі.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, президент Трамп досяг за один місяць більше, ніж будь-який президент за чотири роки.

"У своєму спільному зверненні до Конгресу президент Трамп відсвяткує свій надзвичайно успішний перший місяць перебування на посаді, окресливши своє сміливе, амбітне та здорове бачення майбутнього", – заявила Лівітт.

Зазначається, що президент має виступити перед усіма членами Конгресу у вівторок о 21:00 за східним часом.

Нагадаємо, напередодні Трамп анонсував важливе рішення, про яке він оголосить у вівторок, 4 березня.

Раніше ми повідомляли, що США призупинили усю військову допомогу Україні.

Дональд Трамп США безпека сесія звернення конгрес мир
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
Росіяни атакували безпілотником Херсон: поранено чоловіка
04 березня 2025, 09:41
Українська ППО збила 65 з 99-ти ворожих БпЛА
04 березня 2025, 09:26
Нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджено АЗС
04 березня 2025, 09:11
Призупинення допомоги від США: що кажуть у Конгресі
04 березня 2025, 08:58
У Генштабі назвали втрати росіян за останню добу
04 березня 2025, 08:40
На Херсонщині на міні підірвався 62-річний чоловік
04 березня 2025, 07:48
Обстріли Сумщини: за добу зафіксували 122 вибухи
04 березня 2025, 07:30
США призупинили усю військову допомогу Україні: що сказали в Білому домі
04 березня 2025, 07:12
Оновлення в Резерв+: в електронних направленнях на ВЛК з'явилася дата прибуття на медогляд
04 березня 2025, 06:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Мустафа Найєм
Вадим Денисенко
Всі блоги »