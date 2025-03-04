Стало відомо, про що Трамп говоритиме у зверненні до Конгресу

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У вівторок, 4 березня, Трамп виступить із промовою на першій після повернення до Білого дому спільній сесії Конгресу. "Відновлення американської мрії"– це тема майбутнього виступу президента США

Про це пише Fox News Digital, передає RegioNews.

Представники Білого дому повідомили, що промова під назвою "Відновлення американської мрії" включатиме чотири основні теми:

досягнення Трампа під час другого терміну на цю мить у країні та за кордоном;

що адміністрація Трампа зробила для економіки;

президент знову закличе Конгрес ухвалити додаткове фінансування безпеки кордонів;

плани президента щодо миру в усьому світі.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, президент Трамп досяг за один місяць більше, ніж будь-який президент за чотири роки.

"У своєму спільному зверненні до Конгресу президент Трамп відсвяткує свій надзвичайно успішний перший місяць перебування на посаді, окресливши своє сміливе, амбітне та здорове бачення майбутнього", – заявила Лівітт.

Зазначається, що президент має виступити перед усіма членами Конгресу у вівторок о 21:00 за східним часом.

Нагадаємо, напередодні Трамп анонсував важливе рішення, про яке він оголосить у вівторок, 4 березня.

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