Польський міністр привіз у США збитий в Україні "Шахед"

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський привіз у США збитий в Україні російський БпЛа

Про це польський міністр написав у соцмережі Х (Twitter), передає RegioNews.

За словами Радослава Сікорського, ударний безпілотник Shahed збили українські військові. Спочатку його привезли до Польщі, а вже звідти він його привіз.

"Конференція консерваторів (CPAC) у Вашингтоні є однією з найвпливовіших політичних подій у світі. Цього року відвідувачі можуть побачити збитий українцями та наданий Польщею символ смерті тисяч невинних: іранський дрон "шахед"", – зазначив Радослав Сікорський.

Радослав Сікорський зауважив, що у суботу, 22 лютого, на конференції, ймовірно, буде присутній президент США Дональд Трамп.

Sojusz polsko-amerykański jest nierozerwalny.



Conservative Political Action Conference (CPAC) w Waszyngtonie to jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń politycznych na świecie. W tym roku uczestnicy mogą oglądać zestrzelony przez Ukraińców a dostarczony przez Polskę symbol… pic.twitter.com/A7frYBL1gM — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) February 21, 2025

За інформацією польських ЗМІ, Радослав Сікорський вилетів до США 20 лютого на прохання Вашингтона. Там польський мінітр мав зустрітися державним секретарем Марко Рубіо.

Нагадаємо, росіяни щоночі тероризують Україну ударними безпілотниками. В ніч на 22 лютого російські війська запустили по нашій країні 162 дрона.