13:17  19 лютого
Поліція проводить обшуки в "Київавтодорі", - КМДА
07:20  19 лютого
У Харкові розпочали перевірку щодо поліцейської через бійку в готелі
17:52  18 лютого
Стало відомо, кого можуть зняти з військового обліку в 2025 році
UA | RU
UA | RU
19 лютого 2025, 17:07

Погрози країнам Балтії та Скандинавії: в РФ заявили, що Україна нібито планує теракти, щоб уникнути мирних переговорів

19 лютого 2025, 17:07
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

РФ почала погрожувати іншим країнам "через Україну". Російська розвідка почала говорити про нібито підготовку терактів

Про це повідомляють РосЗМІ, передає RegioNews.

У РФ заявили, що нібито Україна спробує здійснити теракти в Німеччині, країнах Балтії та Скандинавії. Мовляв, Україна не хоче йти на поступки у мирних переговорах і тому вдається до такого кроку. При цьому жодних доказів РФ, звичайно, не надає.

"За інформацією, що надходить до СЗР, у європейських столицях із тривогою фіксують крайнє небажання України йти на домовленості з Москвою, якщо це вимагатиме від Києва "надмірних поступок". За інформацією, яку мають європейці, один із варіантів зриву переговорів, що розглядаються українським режимом, передбачає проведення серії терактів проти дипломатичних представництв Росії в країнах Європи", - заявили російські розвідники.

Слід зазначити, що такі новини почали з'являтися після переговорів РФ та США в Саудівській Аравії. Президент України Володимир Зеленський публічно казав про те, що Україна не буде приймати переговори, де немає самої України. Він підкреслював, що не можна говорити про Україну та Європу без України та Європи.

Також президент України зауважував, що потрібен саме справедливий мир. Зокрема, йдеться про обмін полоненими, сильні гарантії безпеки для України. При цьому Україна юридично не збирається відмовлятися від територій, які окупувала РФ.

Президент США Дональд Трамп після цих заяв України виступив зі скандальною промовою. Він після зустрічі американської та російської делегацій раптом почав говорити, що мовляв Україна могла б зробити так, щоб "ця війна не починалась" попри те, що це саме РФ розпочала війну проти нашої держави.

Водночас у NBC News з посиланням на західних розвідників повідомляли, що Путін не зацікавлений насправді в мирних переговорах. Російський диктатор, зауважили ЗМІ, лише імітує готовність домовлятися. Насправді ж російський диктатор вірить, що він "зможе дотиснути Україну та Європу," щоб в результаті отримати повний контроль над Україною.

РФ перемовини
На Україну чекає довга війна чи втрата незалежності, - Гороховський
19 лютого 2025, 13:36
РФ хоче вибори в Україні, щоб замість Зеленського обрали маріонетку Кремля: у ЗМІ розповіли, про що говорили США та РФ у Саудівській Аравії
18 лютого 2025, 16:52
Екс-міністр Кулеба розповів, чи вірить у швидкий мир
18 лютого 2025, 14:06
Всі новини »
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Росіяни вдарили КАБом по Харківщині, загинув чоловік
19 лютого 2025, 17:52
На Волині високопосадовець Держгеокадастру намагався привласнити землі біля озера Світязь
19 лютого 2025, 17:47
В Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 20 лютого
19 лютого 2025, 17:29
Росіяни обстріляли Запорізьку область із артилерії, поранений чоловік
19 лютого 2025, 17:19
Перемовини, зливи, хитрі плани і таймлайни
19 лютого 2025, 17:05
На Харківщини затримали ще двох інформаторів, які коригували удари росіян
19 лютого 2025, 16:43
Завтра в Україні очікується до -20 градусів
19 лютого 2025, 16:38
Росіяни FPV-дронами вдарили по селу на Харківщині: обстріляли центр гуманітарної допомоги
19 лютого 2025, 16:29
Послаблювали ЗСУ на полі бою: в Україні викрили масштабну корупційну схему на оборонці "Дзвін" - хто крав в армії
19 лютого 2025, 16:23
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Лана Зеркаль
Сергій Фурса
Олексій Голобуцький
Всі блоги »