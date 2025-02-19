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Про це повідомляють РосЗМІ, передає RegioNews.

У РФ заявили, що нібито Україна спробує здійснити теракти в Німеччині, країнах Балтії та Скандинавії. Мовляв, Україна не хоче йти на поступки у мирних переговорах і тому вдається до такого кроку. При цьому жодних доказів РФ, звичайно, не надає.

"За інформацією, що надходить до СЗР, у європейських столицях із тривогою фіксують крайнє небажання України йти на домовленості з Москвою, якщо це вимагатиме від Києва "надмірних поступок". За інформацією, яку мають європейці, один із варіантів зриву переговорів, що розглядаються українським режимом, передбачає проведення серії терактів проти дипломатичних представництв Росії в країнах Європи", - заявили російські розвідники.

Слід зазначити, що такі новини почали з'являтися після переговорів РФ та США в Саудівській Аравії. Президент України Володимир Зеленський публічно казав про те, що Україна не буде приймати переговори, де немає самої України. Він підкреслював, що не можна говорити про Україну та Європу без України та Європи.

Також президент України зауважував, що потрібен саме справедливий мир. Зокрема, йдеться про обмін полоненими, сильні гарантії безпеки для України. При цьому Україна юридично не збирається відмовлятися від територій, які окупувала РФ.

Президент США Дональд Трамп після цих заяв України виступив зі скандальною промовою. Він після зустрічі американської та російської делегацій раптом почав говорити, що мовляв Україна могла б зробити так, щоб "ця війна не починалась" попри те, що це саме РФ розпочала війну проти нашої держави.

Водночас у NBC News з посиланням на західних розвідників повідомляли, що Путін не зацікавлений насправді в мирних переговорах. Російський диктатор, зауважили ЗМІ, лише імітує готовність домовлятися. Насправді ж російський диктатор вірить, що він "зможе дотиснути Україну та Європу," щоб в результаті отримати повний контроль над Україною.