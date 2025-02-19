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Об этом сообщают РосСМИ, передает RegioNews.

В РФ заявили, что якобы Украина попытается совершить теракты в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Мол, Украина не хочет идти на уступки в мирных переговорах и поэтому прибегает к такому шагу. При этом никаких доказательств РФ, конечно, не дает.

"По информации, поступающей в СВР, в европейских столицах с тревогой фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок". По информации, которую имеют европейцы, один из вариантов срыва переговоров, которые рассматриваются украинским режимом" ники.

Следует отметить, что подобные новости стали появляться после переговоров РФ и США в Саудовской Аравии. Президент Украины Владимир Зеленский публично говорил о том, что Украина не будет принимать переговоры, где нет Украины. Он подчеркивал, что нельзя говорить об Украине и Европе без Украины и Европы.

Также президент Украины замечал, что нужен справедливый мир. В частности, речь идет об обмене пленными, сильных гарантиях безопасности для Украины. При этом Украина юридически не собирается отказываться от оккупированных РФ территорий.

Президент США Дональд Трамп после этих заявлений Украины выступил со скандальной речью. Он после встречи американской и российской делегаций вдруг начал говорить, что мол Украина могла бы сделать так, чтобы "эта война не начиналась", несмотря на то, что это именно РФ начала войну против нашего государства.

В то же время в NBC News со ссылкой на западных разведчиков сообщали, что Путин на самом деле не заинтересован в мирных переговорах. Российский диктатор, заметили СМИ, лишь имитирует готовность договариваться. На самом же деле российский диктатор верит, что он "сможет дожать Украину и Европу", чтобы в результате получить полный контроль над Украиной.