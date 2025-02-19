13:17  19 февраля
Полиция проводит обыски в "Киевавтодоре", - КГГА
07:20  19 февраля
В Харькове начали проверку в отношении полицейской из-за драки в отеле
17:52  18 февраля
Стало известно, кого могут снять с военного учета в 2025 году
UA | RU
UA | RU
19 февраля 2025, 17:07

Угрозы странам Балтии и Скандинавии: в РФ заявили, что Украина якобы планирует теракты во избежание мирных переговоров

19 февраля 2025, 17:07
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

РФ начала угрожать другим странам "через Украину". Российская разведка начала говорить о якобы подготовке терактов

Об этом сообщают РосСМИ, передает RegioNews.

В РФ заявили, что якобы Украина попытается совершить теракты в Германии, странах Балтии и Скандинавии. Мол, Украина не хочет идти на уступки в мирных переговорах и поэтому прибегает к такому шагу. При этом никаких доказательств РФ, конечно, не дает.

"По информации, поступающей в СВР, в европейских столицах с тревогой фиксируют крайнее нежелание Украины идти на договоренности с Москвой, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок". По информации, которую имеют европейцы, один из вариантов срыва переговоров, которые рассматриваются украинским режимом" ники.

Следует отметить, что подобные новости стали появляться после переговоров РФ и США в Саудовской Аравии. Президент Украины Владимир Зеленский публично говорил о том, что Украина не будет принимать переговоры, где нет Украины. Он подчеркивал, что нельзя говорить об Украине и Европе без Украины и Европы.

Также президент Украины замечал, что нужен справедливый мир. В частности, речь идет об обмене пленными, сильных гарантиях безопасности для Украины. При этом Украина юридически не собирается отказываться от оккупированных РФ территорий.

Президент США Дональд Трамп после этих заявлений Украины выступил со скандальной речью. Он после встречи американской и российской делегаций вдруг начал говорить, что мол Украина могла бы сделать так, чтобы "эта война не начиналась", несмотря на то, что это именно РФ начала войну против нашего государства.

В то же время в NBC News со ссылкой на западных разведчиков сообщали, что Путин на самом деле не заинтересован в мирных переговорах. Российский диктатор, заметили СМИ, лишь имитирует готовность договариваться. На самом же деле российский диктатор верит, что он "сможет дожать Украину и Европу", чтобы в результате получить полный контроль над Украиной.

РФ переговоры
Украину ждет долгая война или потеря независимости, - Гороховский
19 февраля 2025, 13:36
РФ хочет выборы в Украине, чтобы вместо Зеленского избрали марионетку Кремля: в СМИ рассказали, о чем говорили США и РФ в Саудовской Аравии
18 февраля 2025, 16:52
Экс-министр Кулеба рассказал, верит ли в скорый мир
18 февраля 2025, 14:06
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Трамп объявил Зеленского "диктатором без выборов"
19 февраля 2025, 18:22
Россияне ударили КАБом по Харьковщине, погиб мужчина
19 февраля 2025, 17:52
На Волыни чиновник Госгеокадастра пытался присвоить земли возле озера Свитязь
19 февраля 2025, 17:47
В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 20 февраля
19 февраля 2025, 17:29
Россияне обстреляли Запорожскую область из артиллерии, раненый мужчина
19 февраля 2025, 17:19
Переговоры, ливни, хитрые планы и таймлайны
19 февраля 2025, 17:05
На Харьковщине задержали еще двух информаторов, корректировавших удары россиян
19 февраля 2025, 16:43
Завтра в Украине ожидается до -20 градусов
19 февраля 2025, 16:38
Россияне FPV-дронами ударили по селу на Харьковщине: обстреляли центр гуманитарной помощи
19 февраля 2025, 16:29
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Лана Зеркаль
Сергей Фурса
Алексей Голобуцкий
Все блоги »