Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловіка судили за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України (замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Фастівський міськрайонний суд призначив зловмиснику 3 роки та 4 місяці увʼязнення.

Нагадаємо, подія сталася у квітні 2025 року у селі Бишів Фастівського району. Дитина була на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав автомобіль Peugeot. З машини вийшов чоловік та затягнув 6-річну дівчину до авто. На щастя, дитині одразу вдалося втекти.