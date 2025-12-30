На Київщині засудили чоловіка, який намагався викрасти 6-річну дівчинку
Суд відправив зловмисника за ґрати
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Чоловіка судили за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України (замах на незаконне позбавлення волі або викрадення людини).
Фастівський міськрайонний суд призначив зловмиснику 3 роки та 4 місяці увʼязнення.
Нагадаємо, подія сталася у квітні 2025 року у селі Бишів Фастівського району. Дитина була на вулиці біля приватного будинку, коли до неї під’їхав автомобіль Peugeot. З машини вийшов чоловік та затягнув 6-річну дівчину до авто. На щастя, дитині одразу вдалося втекти.
