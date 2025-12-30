Фото: БЕБ

Правоохоронці ліквідували мережу з продажу контрафактної електроніки відомих світових брендів. Група підприємців організувала бізнес на підробках, видаючи їх за оригінальну продукцію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Ділки створили вебсайти, де пропонували широкий асортимент популярних гаджетів: навушники, годинники, фени та іншу дрібну техніку. Товар продавали за заниженими цінами, а замовлення відправляли поштою по всій Україні.

Правоохоронці провели обшуки на території Київської області, під час яких вилучили понад 4000 одиниць фальсифікату, а також документацію, що підтверджує продаж підробок.

Фахівці компаній-правовласників підтвердили, що вилучені товари мають низьку якість, не відповідають стандартам брендів та виготовлені без жодних дозволів.

За попередніми підрахунками, власникам торговельних марок завдали збитків на суму близько 30 млн грн.

Наразі вирішується питання про оголошення фігурантам підозри за ст. 229 КК України (незаконне використання торговельних марок). Слідство триває.

Нагадаємо, раніше на Львівщині зупинили контрабанду вживаних ноутбуків на мільйон гривень. Контрабандну електроніку виявили у пункті пропуску "Шегині–Медика".