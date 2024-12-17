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На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни вже створили "волонтерські" центри підготовки пропагандистських заходів до 9 травня – 80-річчя перемоги в Другій світовій війні

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни готуються до "святкування" з нагоди 80-річчя перемоги в Другій світовій війні. У звʼязку з цим Кремль почав відкривати "волонтерські" центри, зокрема перші відкриті у Донецьку. Завданням прибулих з РФ "волонтерів" є планування пропагандистських заходів до 9 травня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому всі заходи мають бути структуровані й нести загальний наратив про виключно перемогу саме РФ у цій війні. Принижуючи роль союзників, заперечуючи союз Сталіна та Гітлера на початку війни й дискредитація ролі України в цій війні.

"Зокрема, українців будуть зображувати як колаборантів, нацистів й проводити паралелі між сьогоденням. Забезпечувати відвідування заходів мають окупаційні адміністрації в примусовому порядку", – пояснили у Центрі нацспротиву.

Також там закликали населення надавати дані щодо пропагандистів, адже "пропаганда є злочином й двигуном цієї війни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школярів на тимчасово окупованих територіях України закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до окупантів. Для цього у низці шкіл встановили відповідні скриньки.