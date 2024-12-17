14:42  16 грудня
На Миколаївщині 21-річна дівчина вбила викруткою свого батька
21:45  16 грудня
Укренерго: 17 грудня світло не вимикатимуть
13:51  16 грудня
Смерть хлопчика під час лікування зубів у Тернополі: лікарці оголосили підозру
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2024, 06:55

Росіяни створили "волонтерські" центри підготовки до 80-річчя перемоги, – ЦНС

17 грудня 2024, 06:55
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни вже створили "волонтерські" центри підготовки пропагандистських заходів до 9 травня – 80-річчя перемоги в Другій світовій війні

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає RegioNews.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни готуються до "святкування" з нагоди 80-річчя перемоги в Другій світовій війні. У звʼязку з цим Кремль почав відкривати "волонтерські" центри, зокрема перші відкриті у Донецьку. Завданням прибулих з РФ "волонтерів" є планування пропагандистських заходів до 9 травня", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому всі заходи мають бути структуровані й нести загальний наратив про виключно перемогу саме РФ у цій війні. Принижуючи роль союзників, заперечуючи союз Сталіна та Гітлера на початку війни й дискредитація ролі України в цій війні.

"Зокрема, українців будуть зображувати як колаборантів, нацистів й проводити паралелі між сьогоденням. Забезпечувати відвідування заходів мають окупаційні адміністрації в примусовому порядку", – пояснили у Центрі нацспротиву.

Також там закликали населення надавати дані щодо пропагандистів, адже "пропаганда є злочином й двигуном цієї війни".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що школярів на тимчасово окупованих територіях України закликають писати доноси на тих, хто нелояльний до окупантів. Для цього у низці шкіл встановили відповідні скриньки.

війна окупанти Росія пропаганда російська пропаганда
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
ЗСУ отримали на озброєння новий ударний дрон "SOVA"
17 грудня 2024, 06:30
На Київщині викрили 5 підпільних гральних закладів
17 грудня 2024, 06:01
Суд у Вінниці виніс вирок чоловікові, який намагався задушити таксиста
17 грудня 2024, 05:35
Спалили тіла підлітків і закопали: трьом вбивцям на Львівщині відстояли вирок
17 грудня 2024, 04:58
В Ужгороді в палаючому будинку загинула жінка
17 грудня 2024, 04:20
Україна має лазер "Тризуб", який здатен збивати ворожі літаки, — Сухаревський
17 грудня 2024, 03:05
У ЗСУ порахували втрати росіян за тиждень
17 грудня 2024, 02:15
На Волині вітер повалив дерево на автомобіль, водія затисло всередині
17 грудня 2024, 01:49
На Львівщині поїзд на смерть збив чоловіка
17 грудня 2024, 01:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »