На Херсонщині через обстріли загинули дві людини, ще дві – поранені
Минулої доби під російським дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 19 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили магазин та приватний автомобіль.
Через російські обстріли загинули дві людини, ще дві – дістали поранення, зокрема дитина.
Нагадаємо, зранку 30 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури.
