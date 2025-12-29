Є реальний шанс на завершення бойових дій навесні

Ну що ж, різдвяного дива не відбулось – миру нема

фото: tsn.ua

Але окремі моменти просунулись. Важливо, що Трамп заговорив про ратифікацію гарантій безпеки Україні в Конгресі США. Це дуже важливо для нас, я це давно підіймаю.

Мій прогноз – думаю є реальний шанс на завершення бойових дій цією весною.