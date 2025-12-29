Є реальний шанс на завершення бойових дій навесні
Ну що ж, різдвяного дива не відбулось – миру нема
Ну що ж, різдвяного дива не відбулось – миру нема
Але окремі моменти просунулись. Важливо, що Трамп заговорив про ратифікацію гарантій безпеки Україні в Конгресі США. Це дуже важливо для нас, я це давно підіймаю.
Мій прогноз – думаю є реальний шанс на завершення бойових дій цією весною.
Зустріч Зеленського і Трампа: питання Донбасу поки не вирішенеВсі новини »
29 грудня 2025, 01:20Трамп про можливий візит в Україну – що він сказав
29 грудня 2025, 01:06Що обговорили Зеленський і Трамп: головні тези пресконференції
29 грудня 2025, 00:46
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Нардеп "Слуги народу" із Закарпаття отримав підозру у справі НАБУ та обшуків у Верховній Раді
29 грудня 2025, 15:59СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
29 грудня 2025, 15:44У Харкові чоловік вбив власну бабусю молотком
29 грудня 2025, 15:35У Києві військовий на світлофорі врізався в авто: загинула мати двох дітей
29 грудня 2025, 15:05Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
29 грудня 2025, 14:56Агент РФ і Білорусі у Києві: СБУ запобігла атакам на ТЕЦ
29 грудня 2025, 14:35Чутки про відставку Залужного спростували: він залишається послом
29 грудня 2025, 14:06Батько врятував родину: на Закарпатті восьмеро людей отруїлися чадним газом
29 грудня 2025, 13:52На Вінниччині дід ґвалтував рідну онуку: 57-річний чоловік постане перед судом
29 грудня 2025, 13:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі блоги »