09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
08:38  30 грудня
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
07:48  30 грудня
Смертельна ДТП з маршруткою на Київщині: кількість жертв та постраждалих збільшилась
UA | RU
UA | RU
Володимир Фесенко політолог info@regionews.ua
30 грудня 2025, 07:57

Кульмінація і криза переговорного процесу

30 грудня 2025, 07:57
Читайте также на русском языке
Трамп і Зеленський вийшли на переговори у Флориді з різними цілями
Трамп і Зеленський вийшли на переговори у Флориді з різними цілями
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Переговори між США і Україною на вищому рівні у Флориді в неділю, 28 грудня, і реакція Росії на це в понеділок, 29 грудня, засвідчили одночасно і кульмінацію і кризу переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни.

Трамп і Зеленський вийшли на переговори у Флориді з різними цілями. Зовні це виглядало як фіналізація узгодження спільного американо-українського мирного плану. Однак, схоже, Президент США хотів дотиснути українського колегу до односторонніх поступок в бік Росії для досягнення швидкого миру в Україні. А Зеленський, навпаки, прагнув переконати Трампа в своїй конструктивності і готовності до гнучких компромісів по Донбасу на американських умовах, але так, щоб і Росія погодилась на компроміси (перемир'я на 60 днів до проведення референдуму про рамкову мирну угоду; обопільне відведення російських і українських військ на Донбасі). А якщо Росія не погодиться, то переконати Трампа в тому, що саме Росія не хоче припинення війни в Україні, і треба тиснути на Кремль.

Але сталося не так, як гадалося, і, з іншого боку, вже майже за звичним сценарієм. Путін перед зустріччю Трампа із Зеленським мав телефонну розмову з Президентом США (майже як в жовтні), і, схоже, що в черговий раз, йому вдалося хоча б частково зазомбувати Трампа. Цілком ймовірно, що і зараз в організації телефонної розмови між Трампом і Путіним спрацював тандем Стів Віткофф – Кирил Дмітрієв.

Однак Трамп не дотиснув Зеленського, як хотіли в Кремлі, хоча і розсипався в компліментах на адресу Путіна. Особливо огидно виглядало, як Трамп розповідав про "щедрість" Путіна по відношенню до України, і як російський диктатор хоче успіху Україну після завершення війни. Ми щоденно бачимо і відчуваємо "щедрість" Путіна в ракетних і дронових ударах по українських містах, по мирних людях, по об’єктах енергетики, внаслідок чого українців позбавляють опалення і електрики, і все це в морозну зиму.

Російські таргани в голові Трампа знов святкували тактичну перемогу. Проте і повністю в інтересах Росії Трамп не зіграв. На українські компроміси Трамп не погодився (хоча вони були майже за американським сценарієм), але і Зеленського не дотиснув на виконання російських ультиматумів. Тобто, за нашою термінологією, і з точки зору наших інтересів, не відбулося ні зради, але і не перемоги (хоча б в дипломатичному сенсі, і з точки зору інтересів Зеленського). Стало очевидним те, про що попереджали багато коментаторів (зокрема і автор цих рядків), що переговорний процес поступово заходить в глухий кут.

Однак Кремлю цього було замало. Треба було підняти ставки. І з’явилася історія про атаку українських безпілотників на резиденцію Путіна на Валдаї. Не буду оцінювати, що там було насправді. Просто зазначу, що атаки українських безпілотників вже неодноразово були і на Москву, і поруч з різними путінськими резиденціями, які ретельно охороняються. І особливого ажіотажу в Росії це не викликало. Але зараз все було інакше. Потрібна була конспірологічна і драматична історія про підступних українців, які агресивно атакують путінський "дім"(це за словами Трампа). Хоча насправді Путін там буває не часто.

Очевидно, що "атака на резиденцію Путіна" – це російська інформаційно-психологічна операція (ІПСО), спрямована особисто на Президента Трампа і на зрив переговорного процесу з формування спільного американо-українського мирного плану. Дуже показово, що РФ повідомила про цю "атаку" із суттєвою затримкою і лише після інформації про другу телефонну розмову між Трампом і Путіним.

Міністр закордонних справ РФ С.Лавров вже заявив, що йдеться про суттєву зміну переговорної позиції Росії. Відзначу, що це відбувається вже не в перший раз. Як тільки позиція Трампа по відношенню до Путіна і Росії стає м’якою і доброзичливою, відразу Росія посилює свої вимоги і ультиматуми до України. Але в Кремлі, схоже, також були дуже занепокоєні, що переговорний процес між Україною і США просунувся занадто далеко, тому його треба було зірвати. Саме тому і відбулася ця російська ІПСО про атаку українців на нібито "дім" Путіна.

На жаль, всі ці російські звинувачення підтвердили припущення, що Росія хоче не припинення війни, а її ескалації. Якась криза в переговорному процесі неминуче мала статися. Війна продовжується не лише на фронті, а й на дипломатичному треку і в інформаційній сфері.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США Україна Дональд Трамп Зеленський перемовини мирна угода мирний план Трампа Кремль Путін
Трамп прокоментував заяву президента РФ про атаку України на резиденцію Путіна
29 грудня 2025, 22:00
Трамп провів телефонну розмову з Путіним щодо України: Білий дім розкрив перші деталі
29 грудня 2025, 18:47
Що обговорили Зеленський і Трамп: головні тези пресконференції
29 грудня 2025, 00:46
Всі новини »
 
Підписуйтесь на RegioNews
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
У ДТП на Тернопільщині загинули три людини, двоє з них – підлітки
30 грудня 2025, 09:53
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
30 грудня 2025, 09:44
Атака на Україну: ППО знешкодила "Іскандер" і 52 російські безпілотники
30 грудня 2025, 09:38
На Полтавщині жінка загинула під час пожежі у квартирі
30 грудня 2025, 09:13
У Києві чоловік возив на даху автомобіля муляж протипіхотної міни
30 грудня 2025, 09:07
Ворог пошкодив енергооб'єкт на Чернігівщині: знеструмлено частину населених пунктів
30 грудня 2025, 08:55
На Київщині викрили мережу з продажу підробної техніки всесвітньо відомих брендів
30 грудня 2025, 08:49
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
30 грудня 2025, 08:38
На Київщині засудили чоловіка, який намагався викрасти 6-річну дівчинку
30 грудня 2025, 08:32
"Працівник банку" ошукав жінку з Тернопільщини на понад 122 тис. грн
30 грудня 2025, 08:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »