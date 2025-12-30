09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
Смертельна ДТП з маршруткою на Київщині: кількість жертв та постраждалих збільшилась
"Працівник банку" ошукав жінку з Тернопільщини на понад 122 тис. грн

Фото: Національна поліція
Правоохоронці Тернопільщини розслідують випадок шахрайства, внаслідок якого місцева жінка 1968 року народження втратила значну суму коштів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що потерпілій зателефонував невідомий, який представився працівником банку.

Шахрай, нібито для перевірки рахунку та проведення банківських операцій, переконав жінку самостійно перерахувати 122 122 гривні на невідомий рахунок.

Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що телефонні номери, з яких дзвонили, вже фігурують щонайменше у трьох аналогічних випадках шахрайств.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 190 ККУ (шахрайство). Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Правоохоронці застерігають, працівники банків не телефонують із проханням повідомити реквізити картки, CVV-код або одноразові паролі. А при підозрілих дзвінках перервати розмову та зателефонувати на офіційний номер банку.

Нагадаємо, на Житомирщині шахраї "обчистили" рахунок пенсіонера. Чоловік довірився псевдобанкіру та втратив 25 тисяч гривень. Нині правоохоронці встановлюють причетних до правопорушення.

Раніше Бюро економічної безпеки України викрило мережу кол-центрів у Чернігові та Києві, через які обдурили українців більш ніж на 100 мільйонів гривень.

