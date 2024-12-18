Зеленський про можливі переговори з РФ: позиція України не достатньо сильна, але й не слабка

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз Україна не в достатньо сильній позиції, аби починати мирні перемовини, при цьому він переконаний, що позиція України й не є слабкою

Про це він заявив у інтерв’ю Le Parisien, передає RegioNews.

Зеленський вважає, що зараз початок перемовин є недоцільним, бо це означало б "дати Путіну право вирішувати все в нашій частині світу". Президент наголошує, що для початку перемовин потрібно створити план дій (мирний план), який згодом можна буде передати російській стороні.

Водночас Зеленський підкреслив, що жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України.

"Ми ніколи і нікому не делегували цей мандат. Ми — жертви. Було б несправедливо, якби всі почали говорити, як має жити країна", — сказав він.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що наразі Україна не готова до переговорів з Росією щодо завершення війни.