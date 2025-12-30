Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 30 грудня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 60 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 40 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили одну балістичну ракету та 52 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 8 ударних дронів на 5 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, зранку 30 грудня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки пошкоджений об’єкт промислової інфраструктури.