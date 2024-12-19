Зеленский обозвал Путина нецензурным словом после его новых угроз "Орешником"

фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ответил на идею Путина о «дуэли» российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» и западных систем ПВО над Киевом.

Соответствующий комментарий появился на странице украинского президента в соцсети X, передает RegioNews.

"Люди гибнут, а ему "интересно"… Долбо*б", - написал Зеленский.

Люди находятся в погоне, и я думаю, что это "interesting”... Dumbass . - Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) December 19, 2024

Отметим, сегодня, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин провел "прямую линию", на которой говорил, что предлагает странам Запада провести "высокотехнологичную дуэль": им нужно разместить в Киеве свои системы ПВО, а затем РФ туда ударит "Орешником". Он назвал это экспериментом.

Напомним, что первый запуск страной-агрессором этого оружия Путин назвал "эксперементальным". Это произошло 21 ноября этого года. Именно тогда "Орешником" страна-террорист ударила по Днепру.