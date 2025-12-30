На Полтавщині жінка загинула під час пожежі у квартирі

Фото: Національна поліція

На Полтавщині поліція розслідує обставини загибелі жінки. 27 грудня в місті Карлівка сталася пожежа в одній із квартир

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Після ліквідації загорання правоохоронці виявили власницю оселі 1953 року народження без свідомості. Медики намагались врятувати жінку, проте вона померла в кареті швидкої допомоги.

За цим фактом слідчий підрозділ розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людей).

Причини та обставини події наразі встановлює слідство.

Нагадаємо, 28 грудня на Закарпатті сталася масштабна пожежа, горів ресторан. Внаслідок загорання знищена покрівлю приміщення та пошкоджено майно всередині. Причина виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.