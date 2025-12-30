Фото: поліція

Днями у Шевченківському районі Києва перехожих занепокоїв автомобіль, на даху якого був закріплений боєприпас. Стурбовані очевидці викликали поліцію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На місце події виїхали слідчі та вибухотехніки. Як з’ясувалося, 38-річний киянин роздрукував на 3D-принтері муляж протипіхотної міни ПФМ-1 (відомої як "Пелюстка") та прикріпив його на дах свого авто Volkswagen.

Поліцейські склали на водія адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Адмінматеріали направлені до суду.

