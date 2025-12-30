09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
Смертельна ДТП з маршруткою на Київщині: кількість жертв та постраждалих збільшилась
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно

Фото: Національна поліція
На Рівненщині затримали 41-річного чоловіка, якого підозрюють у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень своєму родичу

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Правоохоронці встановили, що 25 грудня близько 19:00 у селищі Смига за місцем проживання 50-річного чоловіка між ним та його родичем виник конфлікт на ґрунті побутових проблем. Під час сварки молодший чоловік наніс потерпілому не менше п'яти ударів руками, ногами та дерев'яним поліном, після чого залишив помешкання.

Через два дні підозрюваний повернувся до будинку та виявив господаря без ознак життя. Про це він повідомив поліцію.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть 50-річного чоловіка настала внаслідок травматичного шоку, спричиненого множинними переломами ребер та травмою грудної клітки.

Слідчі затримали 41-річного чоловіка та повідомили йому про підозру.

Фігурант наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відповідно до санкції статті йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Києві власник квартири побив до смерті свого гостя. Чоловіка затримали, йому оголосили підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За скоєне підозрюваному загрожує до 15 років увʼязнення.

