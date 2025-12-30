09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
08:38  30 грудня
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
07:48  30 грудня
Смертельна ДТП з маршруткою на Київщині: кількість жертв та постраждалих збільшилась
30 грудня 2025, 08:55

Ворог пошкодив енергооб'єкт на Чернігівщині: знеструмлено частину населених пунктів

30 грудня 2025, 08:55
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Вночі 30 грудня внаслідок обстрілів російських військ пошкоджено важливий енергетичний об'єкт у Чернігівському районі

Про це повідомила пресслужба Чернігівобленерго, передає RegioNews.

Зазначається, що через це частина населення тимчасово залишилася без електропостачання.

Представники енергетичних служб повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Оперативна інформація про стан енергопостачання публікується на офіційних ресурсах енергетичних компаній.

Нагадаємо, в ніч на 30 грудня військові РФ атакували Синельниківський та Нікопольський райони. Внаслідок атаки постраждала 67-річна жінка – вона лікуватиметься амбулаторно.

На Херсонщині через обстріли загинули дві людини, ще дві – поранені
30 грудня 2025, 08:05
Росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровщину: виникла пожежа, постраждала жінка
30 грудня 2025, 07:35
У Покровську окупанти розстріляли сімох мирних мешканців – Лубінець
30 грудня 2025, 07:22
29 грудня 2025
У ДТП на Тернопільщині загинули три людини, двоє з них – підлітки
30 грудня 2025, 09:53
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
30 грудня 2025, 09:44
Атака на Україну: ППО знешкодила "Іскандер" і 52 російські безпілотники
30 грудня 2025, 09:38
На Полтавщині жінка загинула під час пожежі у квартирі
30 грудня 2025, 09:13
У Києві чоловік возив на даху автомобіля муляж протипіхотної міни
30 грудня 2025, 09:07
На Київщині викрили мережу з продажу підробної техніки всесвітньо відомих брендів
30 грудня 2025, 08:49
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
30 грудня 2025, 08:38
На Київщині засудили чоловіка, який намагався викрасти 6-річну дівчинку
30 грудня 2025, 08:32
"Працівник банку" ошукав жінку з Тернопільщини на понад 122 тис. грн
30 грудня 2025, 08:16
07 серпня 2025
