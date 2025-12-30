Ворог пошкодив енергооб'єкт на Чернігівщині: знеструмлено частину населених пунктів
Вночі 30 грудня внаслідок обстрілів російських військ пошкоджено важливий енергетичний об'єкт у Чернігівському районі
Про це повідомила пресслужба Чернігівобленерго, передає RegioNews.
Зазначається, що через це частина населення тимчасово залишилася без електропостачання.
Представники енергетичних служб повідомили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після стабілізації безпекової ситуації.
Оперативна інформація про стан енергопостачання публікується на офіційних ресурсах енергетичних компаній.
Нагадаємо, в ніч на 30 грудня військові РФ атакували Синельниківський та Нікопольський райони. Внаслідок атаки постраждала 67-річна жінка – вона лікуватиметься амбулаторно.
