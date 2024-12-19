Рустем Умеров хочет сменить должность, — СМИ

фото: Минобороны

Об этом заявил журналист-международник Владимир Ким в своем материале на ZN.ua, передает RegioNews.

Автор публикации отмечает, что получил из своих источников информацию, что Умеров хотел бы стать послом Украины в Турции.

"Наши источники утверждают, что в Турцию также не прочь поехать и глава Минобороны Рустем Умеров, чья несостоятельность в должности министра раздражает всех, кроме Андрея Ермака", - отметил Ким.

Напомним, ранее в СМИ был обнародован материал об основных проблемах Министерства обороны Украины под руководством Рустема Умерова. В публикации отмечается, что Минобороны имеет полный ресурс, поддержку правительства и парламента, гражданского общества и международных доноров, но ходит "на костылях", потому что министр недостаточно углубляется, не разбирается и не руководит лично.